قالت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الخميس، إنها لا تزال مفتوحة، وذلك بعد أيام من مطالبة روسيا للأجانب والدبلوماسيين بمغادرة المدينة قبل شن هجمات مزمعة.

وذكرت السفارة، في منشور على منصة «إكس»: «السفارة الأمريكية مفتوحة. لم تطرأ أي تغييرات على عملياتنا، وأي تقارير تفيد بخلاف ذلك كاذبة»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

واستدعت عدة دول في الاتحاد الأوروبي السفراء الروس بسبب تهديدات موسكو.

وأفادت وكالة «تريبيكا» للشحن بوقوع هجمات بطائرات مسيرة على 3 ناقلات نفط في البحر الأسود، اليوم الخميس، قرب الساحل الشمالي لتركيا.

وقالت الوكالة إن ناقلة النفط «جيمس 2»، التي ترفع علم بالاو وتبحر حاليا دون حمولة، تعرضت للهجوم على بعد نحو 80 كيلومترا شمال منطقة توركلي في البحر الأسود.

كما ذكرت الوكالة أن تقارير أفادت بتعرض ناقلتي النفط «ألتورا» و«فيلورا»، اللتين ترفعان علم سيراليون وتبحران خاليتين من الحمولات، لهجوم في منطقة مجاورة أثناء عملية تبادل بين السفن.

وأضافت الوكالة أن قوارب ساحلية للتحقق من السلامة أُرسلت إلى موقع الواقعة لتقديم المساعدة، مشيرة إلى أن جميع أفراد طواقم الناقلات بخير.

ونفذت موسكو وكييف مرارا هجمات على موانئ بعضهما وعلى ناقلات نفط منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من 4 سنوات، ولم تعلن أي من الدولتين مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث.