مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بـ150 مليون جنيه في أسيوط

لقي 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم أثناء مداهمة بؤرة إجرامية بمحافظة أسيوط، وضُبطت كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها داخل عدد من المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر الإجرامية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، صادر بحقهم أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "قتل، وشروع في قتل، وسلاح ناري، واتجار بالمخدرات، وبلطجة، وخطف، وسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية"، وذلك بنطاق محافظة أسيوط.

كما تم ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت "حشيش، وهيدرو، وشابو، وأفيون، وكوكايين"، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

كما ضُبط 90 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت "رشاش جرينوف، و27 بندقية آلية، و35 بندقية خرطوش، و24 فرد خرطوش، و3 طبنجات".

فيما تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.