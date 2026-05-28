القبض على صاحب فيديو الادعاء بتحصيل غرامة مرورية دون وجه حق بالإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه في الإسكندرية القبض على شخص؛ لاتهامه بالادعاء بقيام أحد رجال المرور بسحب رخصة القيادة الخاصة به وتحصيل غرامة مالية منه، حال قيادته دراجته النارية، دون وجه حق.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد القائم على النشر، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء قيادته دراجته النارية في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، قام أحد ضباط المرور بسحب رخصة القيادة الخاصة به بإيصال سحب إلكتروني لمخالفة عدم اتباع إشارات المرور.

وأضاف المقبوض عليه أن الضابط سلمه إيصال السحب، مشيرًا إلى تضرره من قيام الضابط بسحب رخصة القيادة الخاصة به دون توقيع غرامة فورية في حينه.

وفي اليوم التالي، وأثناء سيره بالدراجة ذاتها، توقف في مكان ممنوع بنطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، فطلب منه أحد ضباط المرور المعينين بالمنطقة رخصة القيادة والتسيير، فقدم رخصة تسيير الدراجة وإيصال سحب رخصة القيادة.

ولفتت التحريات إلى أن الضابط حرر له مخالفة فورية بإيصال رسمي لارتكابه مخالفة الوقوف في الممنوع، وسلمه الإيصال، ثم انصرف عقب ذلك، فيما أرجع المتهم ادعاءه إلى تضرره من تحرير المخالفات المرورية ضده.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، التي تباشر التحقيق.