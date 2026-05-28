المرشد الإيراني: العدو يخطط لإحداث انقسام اجتماعي في إيران

قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، إن العدو يخطط بعد الحرب لإحداث انقسام اجتماعي وتعويض هزائمه في الساحة العسكرية.

وأضاف مجتبى في رسالة منسوبة إليه، أنه يجب أن ترتبط قرارات البرلمان باحتياجات الناس لتعزيز الأمل في البلاد، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

من جهة أخرى، التقى علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي بوريسينكو في موسكو.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات الجارية، وحرب إيران، و"إيجاد معادلة أمنية جديدة في المنطقة، ودفع التعاون بما يعزز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي".

كما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن نائب أمين مجلس الأمن القومي، علي باقري، قوله إنه يجب الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة وإعادتها دون شروط.

وأضاف باقري: ": نسعى لإفراج الولايات المتحدة عن جميع أموال إيران، وهذا حق قانوني لها".

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مكالمة هاتفية، الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، بأنه سيمنح إيران "فرصة وجيزة" بناء على طلب باكستان، وإنه لن يقبل باتفاق غير مثالي، مشددا على أن الاتفاق الإطاري مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز فورا، دون أي سيطرة من أحد.