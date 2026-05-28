قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن مقر إقامة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 جرى تغييره، مؤكدا أن إقامة الفريق في المكسيك أصبحت مؤكدة.

ونقلت صحيفة "شهرآرا نيوز" الإيرانية عن تاج قوله إن القرار جاء بعد مباحثات ضمت إيران والمكسيك والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والولايات المتحدة، بشأن ترتيبات إقامة المنتخب الإيراني خلال البطولة.

- التأشيرات الأمريكية

وأوضح تاج، في تصريحاته للصحيفة الإيرانية، أن "فيفا" يجب أن يصدر تأشيرات دخول متعددة للاعبي المنتخب الإيراني، حتى يتمكنوا من السفر ذهابا وإيابا خلال منافسات كأس العالم.

وحذر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم من أن عدم إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة سيجعل وجود المنتخب الإيراني في هذا البلد يواجه مشكلات.

- قرب من مباريات إيران

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن اختيار مدينة تيخوانا يرتبط بقربها من مدينة إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، حيث يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في دور المجموعات، إلى جانب توافر مرافق تدريب وإقامة مناسبة.

- مباريات إيران في كأس العالم

ويلعب المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة بكأس العالم برفقة نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.

ويخوض المنتخب الإيراني مباراتيه أمام نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس يومي 15 و21 يونيو، ثم يواجه مصر في سياتل يوم 26 يونيو.