وكالة الفضاء السعودية تنشر صورة بالأقمار الصناعية للمسجد الحرام

نشرت وكالة الفضاء السعودية صورة بالأقمار الصناعية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، تزامنا مع موسم الحج، الذي تتابع خلاله الجهات السعودية المعنية تنفيذ خططها التشغيلية والخدمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتُظهر الصورة، التي نشرتها وكالة الفضاء السعودية، المسجد الحرام ومحيطه من منظور فضائي، في إطار توثيق مشاهد موسم الحج عبر التقنيات الحديثة.

وتأتي الصورة مع استمرار توافد الحجاج إلى مكة المكرمة، ومواصلة الجهات المختصة أعمالها المتعلقة بإدارة الحشود، والنقل، والخدمات الصحية، والإرشادية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالموسم.

