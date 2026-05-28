مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها

هايدي صبري
نشر في: الخميس 28 مايو 2026 - 4:09 م | آخر تحديث: الخميس 28 مايو 2026 - 4:09 م

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددة على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

كما أعربت مصر عن دعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت الشقيقة للحفاظ على أمنها وسيادتها، مجددة تحذيرها من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة.


