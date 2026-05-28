نيويورك تايمز: جواتيمالا توافق على شن غارات مشتركة مع أمريكا ضد عصابات المخدرات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين ​على المفاوضات، أن جواتيمالا وافقت على ‌شن غارات مشتركة مع الجيش الأمريكي داخل أراضيها لاستهداف جماعات تهريب المخدرات.

وأضاف التقرير ​أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم أيضا ​الضغط على هندوراس لقبول العمل العسكري ⁠المشترك، مشيرا إلى أن إدارة ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى من وراء ​ذلك إلى دفع المكسيك لقبول تنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية ​الأمريكية والبنتاجون وسفارتا جواتيمالا وهندوراس ​في الولايات المتحدة بعد على طلب وكالة رويترز للتعليق، في ‌حين ⁠لم يتسن الاتصال بالحكومة في جواتيمالا بعد.

ولطالما أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم ترحيبها بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني، لكنها ​لن تقبل ​مشاركة ⁠عناصر أو قوات أمريكية في عمليات على الأراضي المكسيكية.

وفي المقابل، ​دعا الرئيس ترامب ​مرارا ⁠إلى زيادة استخدام القوة العسكرية الأمريكية لمكافحة عصابات المخدرات المكسيكية، وهدد بأن ⁠واشنطن ​قد تتصرف بمفردها إذا ​شعرت أن المكسيك لا تبذل جهودا كافية.



