إسرائيل تعلق علاقتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت إسرائيل، تعليق علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد قرار أممي بإدراج جهات إسرائيلية على قائمة مرتبطة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن تل أبيب ستجمّد الاتصالات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ما دام جوتيريش على رأس المنظمة الدولية، مضيفا: "انتهينا من هذا الأمين العام"، بحسب ما نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن القرار جاء بعد إدراج إسرائيل على قائمة أممية تتعلق بالعنف الجنسي في النزاعات، إلى جانب حركة حماس، وهو ما وصفه دانون بأنه "عار أخلاقي" واعتبر أنه يثبت، وفق تعبيره، أن الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها.

ويأتي القرار بعد تحذير سابق وجّهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإسرائيل، في أغسطس الماضي، من احتمال إدراج جهات إسرائيلية في التقرير السنوي الخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاكات ضد معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية.