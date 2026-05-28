وصول جوردون إلى برشلونة لإجراء الكشف الطبي

وصل الجناح الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، إلى مقر نادي برشلونة، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحسم الصفقة، بعدما توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، قبل أن ينجح في التوصل لاتفاق نهائي مع نيوكاسل يونايتد.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن الصفقة كلفت خزينة برشلونة نحو 70 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز والمتغيرات المرتبطة بمشاركات اللاعب وأداء الفريق.

ونشرت صحيفة «سبورت» الإسبانية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول جوردون إلى مقر النادي لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ونجح برشلونة في حسم التعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب، رغم المنافسة القوية من جانب ليفربول وبايرن ميونخ، اللذين أبديا اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وعبّر جوردون عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى برشلونة، حيث قال في الفيديو الذي نشرته الصحيفة الكتالونية: "أنا سعيد للغاية"، في إشارة إلى تحقيق حلمه بارتداء قميص البلوجرانا.