شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متتالية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، وسط تصعيد ميداني واسع على أكثر من محور في الجنوب والبقاع.

وأفادت الجزيرة، بأن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت بلدة سحمر، قبل أن تعلن القناة لاحقا عن غارة ثالثة على البلدة نفسها في البقاع الغربي.

- تصريحات نتنياهو

وفي السياق نفسه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال تجاوزت نهر الليطاني، مؤكدا أن إسرائيل توجه "ضربات قوية جدا" في لبنان، وتعمل على إيجاد حل لما وصفه بتهديدات حزب الله.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، إذ نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن نتنياهو قوله إنه أمر بتوسيع العمليات البرية، وإن قوات الاحتلال تعمل على السيطرة على مناطق مرتفعة لتعزيز ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" وحماية مستوطنات الشمال.