مصادر بـ جيش الاحتلال: شكوك بشأن نجاح محاولة اغتيال قائد صواريخ في حزب الله علي الحسيني

قالت مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن محاولة اغتيال علي الحسيني، قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، هناك شكوك بشأن نجاحها؛ إثر غارة استهدفت منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت، قرب المطار.

ونقل موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن هناك شكوكا بشأن نجاح عملية اغتيال الحسيني، فيما ذكرت القناة 15 الإسرائيلية، بحسب الموقع نفسه، أن المستهدف في الغارة هو علي الحسيني، قائد وحدة الصواريخ في حزب الله.

وأفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الحسيني مسئول القوة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين، وهي لواء مرتبط بفيلق القدس الإيراني.

وفي السياق نفسه، نقل موقع "واللا" العبري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن ضربة بيروت استهدفت مسئولا عن منظومة الصواريخ في ميليشيا تابعة لحزب الله ومرتبطة بفيلق القدس الإيراني.

وأوضح المصدر الأمني الإسرائيلي، بحسب "واللا"، أن هذه الميليشيا كانت تعمل سابقا في الساحة السورية، قبل أن تنتقل إلى لبنان بعد تفكك نظام الأسد، مضيفا أن قيادتها توزعت لاحقا بين حزب الله وفيلق القدس، بينما تأتي الأموال والتوجيهات والأوامر من إيران.

- محادثات مع إدارة ترامب

ونقلت "الوكالة المركزية" اللبنانية عن القناة 13 الإسرائيلية أن الغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت جاءت بعد محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أورد "ليبانون ديبايت" اللبناني أن القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن سلاح الجو نفذ هجوما في الضاحية ببيروت، وأن التقديرات أشارت إلى محاولة اغتيال عنصر من حزب الله.

وحتى الآن، تتحدث المصادر العبرية عن شكوك بشأن نجاح الاغتيال، من دون تأكيد نهائي لمقتل علي الحسيني أو نجاته.