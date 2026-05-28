ليفركوزن ينافس كريستال بالاس على التعاقد مع مدرب بورنموث

لا يزال نادي باير ليفركوزن الألماني يواصل محاولاته للتعاقد مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا لتولي القيادة الفنية للفريق، لكن المفاوضات تبدو معقدة حتى الآن بسبب صعوبة إقناعه بالمشروع الحالي.

وبحسب التقارير، فإن كريستال بالاس، بطل دوري المؤتمر الأوروبي، دخل أيضًا سباق التعاقد مع المدرب السابق لبورنموث، في ظل الإعجاب الكبير بما قدمه في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، تشير الأنباء إلى أن إيراولا يفضّل انتظار فرصة مع ليفربول أو بايرن ميونخ، بينما لا تشهد مفاوضاته مع ميلان أي تقدم ملحوظ حتى الآن، حسبما ذكر موقع "ذا تاتش لاين".

ويُنظر إلى إيراولا كأحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا بفضل أسلوبه الهجومي والضغط العالي، وهو ما جعله محل اهتمام عدة أندية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.