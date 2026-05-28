تحديد مدة غياب نيمار عن البرازيل بعد الإصابة

حددت الفحوصات الطبية مدة غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة، حالت دون مشاركته في تدريبات منتخب بلاده استعاداد لكأس العالم.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر "إكس" فإن الإصابة التي جاءت على مستوى الساق ستبعد نيمار عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وبذلك سيغيب نيمار عن المباريات الودية التحضيرية لمنتخب البرازيل قبل كأس العالم، كما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة الافتتاح أمام المغرب.

وتمثل الإصابة ضربة قوية للبرازيل، خاصة أن نيمار يُعد العنصر الأبرز هجوميًا وصاحب الخبرة الأكبر في المجموعة، بينما سيترقب الجهاز الفني تطور حالته خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه من بداية البطولة.