وزير خارجية باكستان يزور واشنطن غدا لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الباكستاني، إسحق ‌دار سيزور واشنطن غدا حيث ‌سيلتقي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي ‌تحاول فيه إسلام اباد التفاوض على ‌اتفاق لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران بشكل دائم.

وقالت الوزارة في بيان إن دار سيلتقي مع روبيو "لاستعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتى الزيارة في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الضربات بما يهدد صمود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على جنوب إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة ردا على تلك الضربات، بينما أفادت الكويت بالتصدي لهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز".

وقال مسئول أمريكي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية "أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات درونز هجومية إيرانية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز".

وأضاف المسئول أن "القوات الأمريكية قصفت أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة درون خامسة".

ووصف المسئول الأمريكي الضربات بأنها "مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".

من جهته، قال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي إنه "في أعقاب العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على موقع في محيط مطار بندر عباس باستخدام قذائف جوية، تم عند الساعة 4:50 صباحا استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدر الهجوم".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه الكويت، مؤكدة أن القوات الكويتية نجحت في اعتراضه.