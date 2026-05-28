رئيس طاجيكستان: توقعات بارتفاع الطلب العالمي على مياه الشرب بنحو 25% بحلول 2050

أكد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتسريع العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالمياه والتغير المناخي، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028»، الذي استضافته العاصمة دوشنبه.

وقال رحمان إن المؤتمر، الذي عُقد في إطار «عملية دوشنبه للمياه»، يمثل منصة دولية مهمة لدفع أجندة المياه العالمية، وصياغة التزام جماعي لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مشيدا بالمشاركة الواسعة للحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

المياه في صميم أجندة التنمية العالمية

وأشار الرئيس الطاجيكي إلى أن بلاده عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع قضايا المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، من خلال مبادرات متواصلة حظيت بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن إعلان العقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة» يعكس الجهود المشتركة للمجتمع الدولي في هذا المجال، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023، الذي استضافته طاجيكستان وهولندا، أظهر الحاجة الملحة إلى تسريع الالتزامات الدولية المتعلقة بالمياه.

وأضاف أن «عملية دوشنبه للمياه» تسعى إلى إنشاء منصة دولية شاملة وشفافة تجمع الحكومات وأصحاب المصلحة المختلفين من أجل تنفيذ الالتزامات العالمية الخاصة بالمياه.

تحديات متفاقمة تهدد الأمن المائي العالمي

وحذر رحمان من أن العالم لا يزال يواجه تحديات خطيرة تعرقل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن مليارات الأشخاص حول العالم يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، بينما يعاني نحو 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويا.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على مياه الشرب بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2050، بالتزامن مع الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدين.

وأضاف أن التوسع الحضري والصناعات الخضراء والبنية التحتية الرقمية وإنتاج الغذاء ستؤدي إلى زيادة الضغوط على الموارد المائية، ما يتطلب التحول نحو تقنيات موفرة للمياه وتحسين كفاءة إدارتها.

كما أكد أن تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر، تزيد من تعقيد الأزمة المائية عالميا.

إصلاحات وطنية وخطط طويلة المدى

وأكد الرئيس الطاجيكي أن بلاده اتخذت مجموعة من التدابير الوطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، من خلال إصلاح قطاع المياه وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأوضح أن طاجيكستان اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040، إضافة إلى برنامج حكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025-2029، بهدف تطوير قطاع المياه وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأشار إلى أن بلاده تستهدف ضمان حصول ما لا يقل عن 90% من السكان على المياه من مصادر مركزية بحلول عام 2040، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه وزيادة رقمنة إدارة الموارد المائية بنسبة 80%.

دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي

وشدد رحمان على أهمية التعاون العابر للحدود في إدارة المياه، مؤكدا أن طاجيكستان تعمل على تعزيز الثقة والحوار البنّاء بين دول آسيا الوسطى لمعالجة قضايا المياه المشتركة.

وأشار إلى أهمية الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال باعتباره منصة إقليمية مناسبة لمعالجة قضايا المياه والتنمية المستدامة، مقترحا إنشاء لجنة حكومية للطاقة على مستوى دول آسيا الوسطى ضمن هيكل الصندوق لتعزيز التعاون الإقليمي.

مقترح لإنشاء «إطار دوشنبه للمياه»

ودعا الرئيس الطاجيكي إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون العالمي في مجال المياه، معلنا اقتراح بلاده إنشاء «إطار دوشنبه للمياه» ليكون منصة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهود الدولية المتعلقة بالمياه.

وأوضح أن هذا الإطار يمكن أن يشكل أساسا عمليا لدعم أجندة المياه العالمية لما بعد عام 2030، مع التركيز على التمويل المستدام ودمج سياسات المياه مع قضايا المناخ والطاقة والغذاء والبيئة.

إطلاق جائزة دولية للمياه

وفي ختام كلمته، أعلن رحمان تأسيس «جائزة المياه الدولية لرئيس جمهورية طاجيكستان»، بهدف تعزيز دبلوماسية المياه وتشجيع التعاون الدولي والبحث العلمي والسياسات المستدامة المتعلقة بإدارة الموارد المائية.

وأكد أن نجاح الجهود الدولية في هذا المجال يعتمد على التعاون المشترك والفهم الموحد للتحديات، داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضايا المياه باعتبارها مسؤولية جماعية من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة.