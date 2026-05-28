يعرض حاليًا في موسم عيد الأضحى مجموعة من الأفلام المصرية والأجنبية المتنوعة بين الرعب والأكشن والكوميديا والرومانسية، بما يتيح خيارات متعددة أمام جمهور السينما في مصر.

وتضم دور العرض أفلامًا طُرحت بالتزامن مع موسم العيد، إلى جانب أعمال أخرى مستمرة في السينمات بعد طرحها مبكرًا، لكنها ما تزال تنافس بقوة على شباك التذاكر.

7dogs / الكلاب السبعة

فيلم مصري من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي (إيطاليا)، وسلمان خان (الهند)، ومارتن لورانس (الولايات المتحدة)، وغيرهم من النجوم. العمل من إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح (المغرب)، وتستند قصته إلى فكرة للمستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح.

ويندرج فيلم «الكلاب السبعة» ضمن أفلام الأكشن، حيث تدور أحداثه في عدة دول بين المطاردات والمعارك البرية والجوية، حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يضطر للتعاون مع غالي أبو داود، عضو منظمة إجرامية خطيرة، في مهمة مشتركة ضد عصابة لتجارة المخدرات، ما يضعهما في مواجهة سلسلة من التحديات.

إذما

فيلم رومانسي مصري من بطولة أحمد داوود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وتأليف وإخراج محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية.

وينتمي الفيلم إلى الأعمال الرومانسية، وتدور أحداثه حول شاب ثلاثيني يُدعى عيسى، تصله رسالة من شخص مجهول يوم عيد ميلاده، فتؤثر عليه وتدفعه إلى سلسلة من المواقف التي يعيد معها اكتشاف الواقع وماضيه.

أسد

فيلم مصري عُرض قبل موسم عيد الأضحى بأسبوعين، من بطولة محمد رمضان، ورزان الجمال، وكامل الباشا، وعلي قاسم، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومن تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

وتدور أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، حول طفل يتعرض للاختطاف ويُباع في سوق لتجارة العبيد، قبل أن يشتريه أحد الأشخاص لينتقل للعيش في منزله، وتنشأ بينه وبين ابنة صاحب المنزل، التي تجسد دورها رزان الجمال، ملامح قصة حب، بينما تتعاظم دوافعه نحو الحرية. وبين أجواء الأكشن والمعارك، يبدأ رحلته في محاولة كسر النظام الاجتماعي والسياسي الذي يسعى لاستعباد هذه الفئة من البشر.

الكلام على إيه

فيلم رومانسي اجتماعي تدور أحداثه خلال ليلة الزفاف، حول مجموعة من الشخصيات في أول ليلة زواج لهم، من بطولة انتصار وسيد رجب، وأحمد حاتم وآية سماحة، ومصطفى غريب ودنيا سامي.

وتقع بين كل زوجين مجموعة من المواقف الكوميدية الناتجة عن تصورات المجتمع وسياقه المرتبط بليلة الزواج. الفيلم قصة ساندرو كنعان، وسيناريو أحمد بدوي، وإخراج ساندرو كنعان.

Backrooms

فيلم رعب أمريكي تدور أحداثه في أجواء غامضة، حيث تكتشف الشخصية الرئيسية بابًا خلفيًا يؤدي إلى بُعد زمني آخر، ليجلب معه سلسلة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: فين بينيت، وآفان جوجيا، ولوكيتا ماكسويل، وريناتي رينسف، وشيواتال إيجيوفور.

The Drama

فيلم رومانسي أمريكي تدور أحداثه حول شاب وفتاة تجمعهما قصة حب ويخططان للزواج، لكن مجموعة من الأحداث تطرح تساؤلات حول الماضي وتقبل الآخر ومفهوم الصراحة، بعد كشف أحد الطرفين عن موقف مأساوي حدث في الماضي.

الفيلم من بطولة روبرت باتينسون وزندايا، وتأليف وإخراج كريستوفر بورجلي.

Passengers

فيلم رعب أمريكي يقوم على فكرة المطاردة، وتبدأ أحداثه بعد أسابيع قليلة من انطلاق مغامرة زوجين للعيش داخل شاحنة، حيث يشهدان حادثًا مروعًا يودي بحياة السائق، قبل أن يجدا نفسيهما مطاردين من شخص مرعب لا يمكن الإفلات منه، ويتبعهما أينما ذهبا.