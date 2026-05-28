الخميس 28 مايو 2026 4:39 م القاهرة
سيد عيد يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة الجونة

نشر في: الخميس 28 مايو 2026 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 28 مايو 2026 - 4:23 م

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة  في الجولة 34 للدوري ضمن مجموعة البقاء  والمقرر إقامته في الخامسة من مساء اليوم ،ويتكون من:-

عمر صلاح لحراسة المرمى

وفي خط الدفاع كلا من

محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وإسلام عبدالله

وفي خط الوسط كلا من

أدهم حامد  ومحمد علي عكاشة ومصطفى الجمل 

وفي خط الهجوم كلا من

مصطفى البدري وجبريل شيكودي ومحمد دودو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من عبد الكافي رجب وأحمد غنيم وعمار حمدي وأمادو با  ورشيد أحمد وسباندي وأحمد ياسين وعبدالله ديباتيه وسيكو سونكو

ويغيب عن الفريق كلا من  توفيق محمد  بسبب الإصابة وبدر موسى لتواجده مع منتخب فلسطين


