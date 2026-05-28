موقع واللا العبري عن مصدر أمني إسرائيلي: ضربة بيروت استهدفت مسئولا بـ فيلق القدس

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني، إن الضربة التي استهدفت بيروت، اليوم الخميس، كانت موجهة ضد مسئول عن منظومة الصواريخ في ميليشيا تابعة لحزب الله ومرتبطة بفيلق القدس الإيراني.

وأوضح المصدر الأمني الإسرائيلي، بحسب "واللا"، أن الميليشيا كانت تعمل سابقا في الساحة السورية، قبل أن تنتقل إلى لبنان بعد تفكك نظام الأسد.

وأضاف المصدر أن قيادة الميليشيا توزعت لاحقا بين حزب الله وفيلق القدس، بينما تأتي الأموال والتوجيهات والأوامر من إيران.

- تحذير لسكان جنوب لبنان

وتزامن ذلك مع نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، تحذيرا عاجلا لسكان عدد من قرى جنوب لبنان.

ودعا المتحدث السكان إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال شمال نهر الزهراني، قائلا إن الجيش الإسرائيلي "مضطر للعمل بقوة" ضد حزب الله، على خلفية ما وصفه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

- خلفية التصعيد

وتأتي ضربة بيروت وسط تصعيد متواصل في لبنان، حيث شن جيش الاحتلال غارة على منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب المطار.