روسيا تحث واشنطن وطهران على تجنب الانزلاق إلى صراع مسلح جديد

حثت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وإيران على عدم الانزلاق مجددًا نحو الصراع المسلح، ومواصلة الحوار.

وأضافت زاخاروفا أن روسيا مستعدة للمساعدة في نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، لكن موسكو "لا تفرض مبادرتها"، وفقًا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

ولم تقبل واشنطن العرض الروسي بشأن اليورانيوم المخصب، رغم أنه مطروح منذ شهور.

والتقى علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي بوريسينكو، في موسكو.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات الجارية، والحرب الإيرانية، و"إيجاد معادلة أمنية جديدة في المنطقة، ودفع التعاون بما يعزز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي".

وشن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على جنوب إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة ردًا على تلك الضربات، بينما أفادت الكويت بالتصدي لهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز".

وقال مسؤول أمريكي، تحدث مشترطًا عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية أسقطت أربع طائرات درونز هجومية إيرانية شكلت تهديدًا حول مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول أن "القوات الأمريكية قصفت أيضًا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة درون خامسة".

ووصف المسؤول الأمريكي الضربات بأنها "مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".

من جهته، قال الحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه "في أعقاب العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على موقع في محيط مطار بندر عباس باستخدام قذائف جوية، تم عند الساعة 4:50 صباحًا استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدر الهجوم".



