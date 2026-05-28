طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم من الولايات المتحدة الأمريكية، منح بعثة منتخب إيران تأشيرات متعددة الدخول، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب الإيراني استقر على نقل معسكره إلى مدينة تيخوانا بالمكسيك، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب التوترات السياسية بين إيران وأمريكا، على أن تسافر البعثة إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتها الثلاث في المجموعة.

وقال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني خلال مقطع فيديو له إن الفريق سيضطر إلى التنقل عدة مرات بين المكسيك والولايات المتحدة خلال دور المجموعات، ما يتطلب تسهيلات خاصة في التأشيرات

ولم يحصل لاعبو المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، رغم تقدم عدد منهم بطلبات خلال تواجدهم في تركيا حيث يقيم الفريق معسكرًا تدريبيًا.

كما تقدم جميع أفراد البعثة بطلبات للحصول على تأشيرات كندا، تحسبا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية التي تستضيفها الملاعب الكندية.

وتخوض إيران منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ويفتتح منتخب إيران مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس، ثم يواجه بلجيكا، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام مصر في سياتل يوم 21 يونيو.