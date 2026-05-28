أوساكا تفوز على فيكيتش لتبلغ الدور الثالث في فرنسا المفتوحة

قدمت نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، ​أداءً مبهرًا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم، ‌الخميس، لكنها بذلت جهدًا كبيرًا لتجنب الخروج من البطولة، بفوزها الصعب 7-6 و6-4 على الكرواتية دونا فيكيتش في الدور ​الثاني.

وتبادلت اللاعبة ​اليابانية كسر الإرسال مع فيكيتش في المجموعة الأولى على ملعب سيمون ماتيو، وسط أجواء حارة في باريس، قبل أن تقدم ​أفضل مستوى لها في الشوط الفاصل، الذي حسمته ​بعد أن خسرت فيه نقطة واحدة.

وبعد خسارتها للمجموعة الافتتاحية، استخدمت ‌فيكيتش، ⁠الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، مجموعة من الضربات القصيرة خلف الشبكة لإزعاج أوساكا في بداية المجموعة الثانية، لكن محاولتها باءت بالفشل، بعد أن خسرت إرسالها ​في الشوط ​التاسع.

وأنقذت أوساكا ⁠نقطة كسر إرسالها في الشوط التالي، لتنهي المباراة بعد ساعة و50 دقيقة، وتصل ​إلى الدور الثالث في رولان جاروس للمرة ​الأولى ⁠منذ عام 2019.

وستلعب أوساكا في الدور الثالث ضد الأمريكية إيفا يوفيتش المصنفة 16، والتي تغلبت على مواطنتها إيما ⁠نافار ​بنتيجة 6-صفر و6-3 في وقت ​سابق.

وتقدمت الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا إلى الدور الثالث بفوزها الصعب 6-3 وصفر-6 ​و7-6 على الأسترالية كيمبرلي بيريل.