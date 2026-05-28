أوساكا تفوز على فيكيتش لتبلغ الدور الثالث في فرنسا المفتوحة

قدمت نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، أداءً مبهرًا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم، الخميس، لكنها بذلت جهدًا كبيرًا لتجنب الخروج من البطولة، بفوزها الصعب 7-6 و6-4 على الكرواتية دونا فيكيتش في الدور الثاني.
وتبادلت اللاعبة اليابانية كسر الإرسال مع فيكيتش في المجموعة الأولى على ملعب سيمون ماتيو، وسط أجواء حارة في باريس، قبل أن تقدم أفضل مستوى لها في الشوط الفاصل، الذي حسمته بعد أن خسرت فيه نقطة واحدة.
وبعد خسارتها للمجموعة الافتتاحية، استخدمت فيكيتش، الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، مجموعة من الضربات القصيرة خلف الشبكة لإزعاج أوساكا في بداية المجموعة الثانية، لكن محاولتها باءت بالفشل، بعد أن خسرت إرسالها في الشوط التاسع.
وأنقذت أوساكا نقطة كسر إرسالها في الشوط التالي، لتنهي المباراة بعد ساعة و50 دقيقة، وتصل إلى الدور الثالث في رولان جاروس للمرة الأولى منذ عام 2019.
وستلعب أوساكا في الدور الثالث ضد الأمريكية إيفا يوفيتش المصنفة 16، والتي تغلبت على مواطنتها إيما نافار بنتيجة 6-صفر و6-3 في وقت سابق.
وتقدمت الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا إلى الدور الثالث بفوزها الصعب 6-3 وصفر-6 و7-6 على الأسترالية كيمبرلي بيريل.