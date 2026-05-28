 غارات وإنذارات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان
الخميس 28 مايو 2026 8:24 م القاهرة
غارات وإنذارات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان

بيروت - أ ش أ
نشر في: الخميس 28 مايو 2026 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 28 مايو 2026 - 6:55 م

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي، في إطار التصعيد العسكري المتواصل على المناطق اللبنانية، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

وفي الجنوب، واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي تحليقه على علو منخفض فوق بلدات تفاحتا والبيسارية والمناطق المجاورة في قضاء الزهراني، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، بالتزامن مع حركة نزوح حذرة من بعض المناطق.

كما جدّد الجيش الإسرائيلي إنذاره إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها بضرورة الإخلاء، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من توسّع دائرة الاستهدافات والغارات خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التوتر الميداني على مختلف الجبهات الجنوبية.

