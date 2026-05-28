بابا الفاتيكان يؤكّد اهتمامه الدائم بلبنان وصلاته من أجل شعبه

أكّد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الخميس، اهتمامه الدائم بلبنان وصلاته من أجل شعبه.

وجدد البابا ليو، في برقية وجّهها إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم "خالص محبته للبنان أبنائه من مختلف الطوائف"، حسب بيان صادر عن رئاسة اللبنانية.

وأضاف في برقيته: "فلنواصل توظيف كل طاقاتنا من أجل خدمة السلام والخير العام"، مستمطراً "البركات السماوية على لبنان وشعبه".

جاء كلام البابا في رسالة جوابية بعث بها إلى الرئيس اللبناني رداً على الرسالة التي كان الرئيس عون أرسلها إليه بمناسبة مرور سنة على بدء حبريته بعدما انتخبه المجمع المقدَّس خلفا للبابا فرنسيس.

وكان الرئيس عون شدّد في رسالته على "أن لبنان يمرّ اليوم بظروف استثنائية بالغة الخطورة. فالتوترات والصراعات التي تعصف بمحيطنا المباشر، وما يترتب عليها من تداعيات عميقة على استقرارنا الداخلي، تُعرّض أمتنا لتحديات غير مسبوقة".

وأضاف الرئيس عون "في ظل هذه الظروف، فإن الموقف الثابت للكرسي الرسولي، وقربه الدائم، وتدخلاته المتكررة لصالح اللبنانيين، تشهد على تضامن يُجلّ تاريخنا المشترك. وتجد مناشدات قداستكم لوقف العنف، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، صدىً عميقاً وامتناناً في لبنان".