الزمالك يضم غرام أسامة لتدعيم فريق الكرة النسائية

تعاقد نادي الزمالك مع غرام أسامة، لاعبة مودرن سبورت السابقة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد انتهاء تعاقدها مع ناديها السابق.

وشهدت مراسم التوقيع حضور نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في إطار خطة النادي لدعم فريق الكرة النسائية بعناصر مميزة قادرة على المنافسة خلال الموسم الجديد.

وتجيد غرام أسامة اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركز صانع الألعاب، وتُعد من أبرز اللاعبات في الكرة النسائية خلال السنوات الأخيرة، بعد المستويات المميزة التي قدمتها مع أنديتها السابقة.

وبدأت اللاعبة مسيرتها مع فريق مسار، قبل انتقالها إلى مودرن سبورت، حيث لعبت ثلاثة مواسم، سجلت خلالها 17 هدفًا في الموسم الأول، و12 هدفًا في الموسم الثاني، ثم 11 هدفًا في الموسم الثالث.

وخلال الفترة الأخيرة، تلقت اللاعبة اهتمام عدد من الأندية، إلا أن الزمالك نجح في حسم الصفقة، لتصبح غرام أسامة أحدث صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.