اتصالات لبنانية مكثفة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على صور

أجرى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، مطالبا بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان.

وتابع الوزير رجي "بألم بالغ وقلق عميق" الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور العريقة، التي طالت أحياءها التاريخية العتيقة وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية التي صمدت عبر آلاف السنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأجرى رجي "سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، مطالبا بوقف فوري لهذه الاعتداءات، ورافعا الصوت دفاعا عن إرث إنساني وحضاري لا يخص لبنان وحده، بل يعود إلى ضمير العالم أجمع".

وتتعرض مدينة صور الجنوبية والبلدات المحيطة بها منذ أيام لاعتداءات إسرائيلية مكثفة، ويوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بإخلائها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه أصدر تعليمات للجيش بـ"تكثيف الضربات" ضد حزب الله، بعد أن أشار مسئول أمريكي إلى أن واشنطن ستوافق على عملية أوسع نطاقا ضد الجماعة "الإرهابية" المدعومة من إيران، وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة.