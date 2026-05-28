 أبو الغيط يدين تجدد العدوان الإيراني السافر على الكويت
الخميس 28 مايو 2026 10:05 م القاهرة
أبو الغيط يدين تجدد العدوان الإيراني السافر على الكويت

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
ليلى محمد
نشر في: الخميس 28 مايو 2026 - 8:50 م | آخر تحديث: الخميس 28 مايو 2026 - 8:50 م

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني السافر الذي إستهدف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، فجر اليوم الخميس، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٨١٧ الصادر بتاريخ ١١ مارس الماضي.

وشدد أبو الغيط، على أن الأعمال العدوانية الإيرانية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت تشكل تقويضاً واضحاً لجهود خفض التصعيد في المنطقة، محملا إيران المسئولية الكاملة عن تبعات أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد التأكيد على التضامن الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا للقانون الدولي، ومذكرا بأن أمن دولة الكويت من الأمن القومي العربي.

