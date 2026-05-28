قال العضو في الفريق الإعلامي المقرب من الوفد التفاوضي الإيراني سعيد آجرلو، إن "قوة الشعب اللبناني من قوة حزب الله"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يدافعون بكل ما لديهم من قوة عن لبنان وشعبه، وسنجبر العدو على وقف الحرب".

وأضاف في تصريحات لـ "الميادين" أن إيران لم توافق حتى الآن على مذكرة التفاهم، لافتا إلى أنها لم تبلغ الوسيط الباكستاني بموافقتها عليها بعد.

وأوضح أن إيران "لم تقدّم أي التزام في الملف النووي خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة"، قائلا إن "الاتفاق يتضمن بندا يتيح لإيران الانسحاب منه إذا تنصّل الأمريكيون من إعادة 14 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة".

وأكد أن إيران ستعود إلى إجراءاتها في مضيق هرمز في حال خالف الأمريكيون أياً من بنود التفاهم، وذلك لضمان حقوقها والتزام الأطراف الأخرى بما يتم الاتفاق عليه.

وكشفت مصادر لشبكة "سي إن إن"، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوقع عليه بعد، في ظل استمرار حالة التوتر التي تخيم على المنطقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا تتعلق برفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، بما في ذلك الملاحة غير المقيدة للسفن ورفع الحصار الأمريكي، على أن تبدأ فترة مفاوضات مدتها 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال أحد المطلعين على الأمر إن ترامب يسعى للحصول على المشورة لضمان قوة الاتفاق، وقد ركز بشكل خاص على ضمان تسويق الاتفاق على أنه أقوى من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما عام 2015 والذي انسحب منه.