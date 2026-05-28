لبنان تحذر من تهديد الضربات الإسرائيلية لمواقع تراثية في صور

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، الضربات الإسرائيلية المستمرة على مدينة صور اليوم الخميس، وحذرت من أن الهجمات تهدد أحياء تاريخية ومواقع دينية ومعالم ثقافية في إحدى أقدم المدن بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير يوسف رجي يتابع التطورات "بألم بالغ وقلق عميق" وسط القصف المتواصل وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية التي يتم إصدارها لمناطق في المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأجرى رجي، اتصالات دبلوماسية مكثفة للضغط من أجل وقف فوري للهجمات، وفقا للوزارة، واصفا التراث الأثري والثقافي لصور بأنه جزء من "الضمير الإنساني المشترك".

وتضم مدينة صور، المصنفة موقعا للتراث العالمي في منظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بعض أهم الآثار الفينيقية والرومانية.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، بعد ظهر اليوم الخميس، غارةً استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق لبنان.

وجدّد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عصر اليوم، إنذاره إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها جنوبي لبنان طالباً إخلاءها.

