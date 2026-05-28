الداخلية القطرية تعلن إيقاف تمديد جميع التأشيرات اعتبارا من 7 يونيو المقبل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية إيقاف العمل بقرار تمديد جميع أنواع سمات الدخول (التأشيرات) المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 7 يونيو المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه اعتبارا من التاريخ المشار إليه، سيستأنف العمل بالإجراءات والضوابط المعتمدة لجميع أنواع سمات الدخول، بما يشمل مدد الصلاحية والرسوم المقررة لكل نوع منها.

وأهابت الوزارة بجميع المقيمين والزوار وأصحاب العلاقة ضرورة التأكد من أوضاعهم القانونية والالتزام بتجديد السمات، وسداد الرسوم المقررة، أو مغادرة البلاد في حال انتهاء صلاحيتها.

وكانت الوزارة قد أعلنت في الثالث من مارس عن تمديد جميع أنواع سمات الدخول بكل أنواعها التي انتهت أو شارفت على الانتهاء، لمدة شهر قابل للتمديد وفق تطورات الوضع، وذلك اعتبارا من 28 فبراير 2026.

وشهد جزء من تلك الفترة – من مارس إلى الشهر الجاري – إغلاقا للمجال الجوي، فأصدرت الوزارة القرار بحيث لا يترتب على بقاء الزوار في البلاد الوقوع في مخالفات مترتبة على تجاوز مدد البقاء المسموح بها في الدولة.