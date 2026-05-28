وزير الحرب الأمريكي: جنودنا سيحصلون على أكبر زيادة رواتب في التاريخ الحديث

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الاستثمار الذي ضخه الرئيس دونالد ترامب في المجال العسكري، والذي بلغت قيمته 1.5 تريليون دولار، سيؤدي إلى "حصول جنودنا على أكبر زيادة في الرواتب في التاريخ الحديث".

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الإدارة تعمل على تنفيذ استثمار يغطي "جيل كامل"، بحيث يشمل الثكنات والبنية التحتية العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة دعم القوات، مشيرا إلى أن شعار "أمريكا أولا يساوي القوات أولا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم ميزانية إنفاق عسكرى جديدة تصل إلى 1.5 تريليون دولار لعام 2027، من أجل تعزيز القدرات الدفاعية في المرحلة المقبلة.

وقال إن هذه الميزانية كان قد تم وضعها خلال ولايته الأولى، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تُستخدم بهذا الحجم خلال ولايته الثانية.