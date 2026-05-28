أمريكا ترفع 76 اسما من قائمة العقوبات للتركيز على أهداف عالية الخطورة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تعتزم رفع أسماء 76 شخصا وكيانا من القائمة السوداء للعقوبات، أكثر من 50 % منها لأشخاص فارقوا الحياة، في خطوة أكدت أنها ستساعد واشنطن على التركيز على أهداف عالية الخطورة.
واستبعدت الوزارة أسماء من قائمة المحظورين شملت 39 متوفيا و14 سفينة خرجت عن العمل و13 شركة متوقفة النشاط، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وذكرت الوزارة أنها تلقت إفادات من شركات تشكو من اضطرارها لاستهلاك موارد كبيرة في فحص أهداف منخفضة المخاطر. وفي بعض الحالات، لم تعد هذه الجهات، مثل الشبكات المالية، موجودة، أو كانت تخص أفرادا توفوا بالفعل.
وأضافت في بيان: "تبحث الوزارة عن وسائل لتخفيف هذا العبء مع المساعدة في منح الأولوية للأنشطة الأكثر تأثيرا لتطبيق العقوبات، بما في ذلك التدقيق في حالات التهرب من العقوبات".
وازداد استخدام العقوبات على دول مثل فنزويلا وإيران وسوريا وروسيا خلال السنوات القليلة الماضية. وذكرت وزارة الخزانة أن عدد الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات ارتفع سنويا من 880 في عام 2017 إلى أكثر من ثلاثة آلاف في عام 2024.
وقال مسئول كبير في الوزارة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "العقوبات ليست مصممة لتكون دائمة..على سبيل المثال، قلصنا عقوبات فرضناها على سوريا وفنزويلا لتتوافق بشكل أفضل مع سياستنا الخارجية ومصالح أمننا الوطني".