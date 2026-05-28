أمريكا ترفع 76 اسما من قائمة العقوبات للتركيز على أهداف عالية الخطورة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تعتزم رفع أسماء 76 شخصا ​وكيانا من القائمة السوداء للعقوبات، أكثر من ‌50 % منها لأشخاص فارقوا الحياة، في خطوة أكدت أنها ستساعد واشنطن على التركيز على أهداف عالية الخطورة.

واستبعدت ​الوزارة أسماء من قائمة المحظورين شملت ​39 متوفيا و14 سفينة خرجت عن العمل و13 ⁠شركة متوقفة النشاط، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الوزارة أنها تلقت إفادات ​من شركات تشكو من اضطرارها لاستهلاك موارد كبيرة ​في فحص أهداف منخفضة المخاطر. وفي بعض الحالات، لم تعد هذه الجهات، مثل الشبكات المالية، موجودة، أو كانت ​تخص أفرادا توفوا بالفعل.

وأضافت في بيان: "تبحث الوزارة عن ​وسائل لتخفيف هذا العبء مع المساعدة في منح الأولوية للأنشطة ‌الأكثر ⁠تأثيرا لتطبيق العقوبات، بما في ذلك التدقيق في حالات التهرب من العقوبات".

وازداد استخدام العقوبات على دول مثل فنزويلا وإيران وسوريا وروسيا خلال السنوات ​القليلة الماضية. ​وذكرت وزارة ⁠الخزانة أن عدد الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات ارتفع سنويا من 880 ​في عام 2017 إلى أكثر من ​ثلاثة ⁠آلاف في عام 2024.

وقال مسئول كبير في الوزارة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "العقوبات ليست مصممة لتكون ⁠دائمة..على سبيل ​المثال، قلصنا عقوبات فرضناها ​على سوريا وفنزويلا لتتوافق بشكل أفضل مع سياستنا الخارجية ومصالح أمننا ​الوطني".