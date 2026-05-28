مسئول أمريكي :المفاوضون الإيرانيون وافقوا على تمديد وقف إطلاق النار وبدء محادثات نووية

قال مسئول أمريكي مطلع إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق أولي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار المسئول، الذي لم يُصرح له بالتحدث علنا وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أنه لا يزال هناك حاجة لموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم التي يجري التوصل إليها.

ويأتي الاتفاق الأولي الذي توصل إليه الجانبان في وقت بدا فيه وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران متزعزعا.

واتهم الجيش الأمريكي، في وقت سابق اليوم الخميس، إيران بانتهاك وقف إطلاق النار بعد أن أفادت الكويت بتعرضها لهجوم عقب ضربة أمريكية ضد الجمهورية الإسلامية.