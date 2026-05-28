البرلمان اللاتفي يصدق على حكومة جديدة

صدق النواب اللاتفيون، اليوم الخميس، على ائتلاف حكومي جديد سيتولى قيادة البلاد، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد انهيار الحكومة السابقة إثر خلاف بشأن تعاملها مع طائرات مسيرة شاردة يُشتبه في أنها جاءت من أوكرانيا.

ووافق البرلمان اللاتفي، أو "سايما"، على ائتلاف يضم أربعة أحزاب تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد أندريس كولبرجس من حزب "القائمة المتحدة" الذي ينتمي لتيار الوسط، والذي كان في السابق ضمن صفوف المعارضة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللاتفية "ليتا". وقد تم التصديق على التشكيلة الحكومية بأغلبية 66 صوتا مقابل 25.

ويضم الائتلاف حزب "الوحدة الجديدة" الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة إيفيكا سيلينا، كما تحتفظ بايبا برازه بمنصبها كوزيرة للخارجية في الحكومة الجديدة.

وستقود حكومة كولبرجس البلاد، التي يزيد عدد سكانها على 8ر1 مليون نسمة، حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أوائل أكتوبر.

واستقالت سيلينا في منتصف مايو الجاري بعدما سحب أحد الشركاء بائتلافها دعمه وتركها بدون أغلبية. واستقالت بعدما اضطر، وزير الدفاع أندريس سبرودس، عضو الحزب التقدمي، إلى الاستقالة على خلفية تعامل الحكومة مع حوادث متعددة تتضمن عبور طائرات مسيرة شاردة يشتبه في أنها من أوكرانيا إلى الأراضي اللاتفية.

وذكرت سيلينا أن سبرودس فقد ثقتها وثقة الشعب. وفضلا عن ذلك، تعرض ائتلافها المؤلف من ثلاثة أحزاب لضغط منذ شهور بسبب قضايا مختلفة.

وشردت عدة مسيرات أوكرانية كانت متجهة إلى روسيا لتدخل الأراضي الليتوانية واللاتفية والإستونية والفنلندية في الأسابيع القليلة الماضية. ويشير منتقدون إلى أن الحوادث أظهرت ضعفا في قدرة لاتفيا على الاستجابة للتهديدات العسكرية.