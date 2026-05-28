وزير الخزانة الأمريكي: أسعار النفط ستنخفض لمستويات أقل مما كانت عليه قبل حرب إيران

شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أنه "لا اتفاق مع إيران دون فتح مضيق هرمز وحل قضية اليورانيوم المخصب"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب أوضح خطوطه الحمراء للجانب الإيراني.

وقال في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن الإدارة الأمريكية لن تمنح إيران أي شيء قبل إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يقبل صفقة سيئة مع إيران.

وأكد ضرورة أن يظل مضيق هرمز مفتوحا، لافتا إلى أن هناك حوالي 2000 سفينة تنتظر حاليا العبور للخروج من منطقة الخليج.

وأشار في هذا الصدد إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع السفير العماني في واشنطن صباح يوم الخميس، والذي أكد له "عدم وجود أي خطط لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز".

وعلى صعيد آخر، اعتبر أن تعيين كيفن وارش، رئيسا للبنك المركزي الأمريكي يمثل "فجرا جديدا" للاحتياطي الفيدرالي، مؤكدا أن "التضخم سيعود للانخفاض في الولايات المتحدة، كما أن أسعار النفط ستنخفض لمستويات أقل مما كانت عليه قبل حرب إيران".