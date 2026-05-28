مصدر مُقرب من فريق التفاوض الإيراني: الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم مع أمريكا غير صحيح

نفى مصدر مُقرب من فريق التفاوض الإيراني، صحة ما تداولته بعض المصادر الغربية حول الانتهاء من صياغة ما يُسمى "مذكرة التفاهم" بين إيران والولايات المتحدة.

وقال في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "خلافا لما تزعمه بعض المصادر الغربية من أن نص ما يُسمى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة قد تم الانتهاء منه، وينتظر فقط إعلان الطرفين، فهذا غير صحيح، ولم يتم الانتهاء من صياغة النص بعد".

وأضاف: "إذا تم الانتهاء من صياغة النص بالفعل، فستُعلن إيران الأمر للوسيط الباكستاني وللشعب.. ولكن حتى ذلك الحين، فإن أي رواية من مصادر غربية حول الانتهاء من صياغة الأمر غير صحيحة".

وأكد أن "إيران لم تُعلن بعدُ عن الانتهاء من صياغة النص للوسيط الباكستاني"، قائلا: "لم يتم الانتهاء من صياغة نص مذكرة التفاهم المحتملة أو تأكيده حتى الآن، خلافا لما تزعمه المصادر الغربية".

وكشفت مصادر لشبكة "سي إن إن"، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوقع عليه بعد، في ظل استمرار حالة التوتر التي تخيم على المنطقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا تتعلق برفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، بما في ذلك الملاحة غير المقيدة للسفن ورفع الحصار الأمريكي، على أن تبدأ فترة مفاوضات مدتها 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مبدئية مدتها 60 يوما، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.