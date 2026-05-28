صناع فيلم أسد يدرسون رفعه من دور العرض احتجاجا على الممارسات التوزيعية

كشف أحد العاملين على فيلم "أسد" أن صُناع العمل يدرسون قرارا قد يصدر خلال ساعات برفع الفيلم من جميع دور العرض بمصر؛ احتجاجا على السياسات التوزيعية الظالمة التي من شأنها تدمير صناعة السينما، الأمر الذي وصفوه بـ"المنافسة غير الشريفة".

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر عبر صفحته على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، كاشفا حقيقة الحرب التي يتعرض لها فيلمه "أسد" على حد تعبيره.

ونشر رمضان أربع صور تكشف حقيقة ما يحدث مع الفيلم.

وكانت اتهامات وكتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن اشتعال أزمة كبيرة تهدد صناعة السينما المصرية بقوة - في حالة صحتها - حيث يتحدث الكثير من هذه التدوينات عن توجيه متعمد من دور العرض لصالح فيلم معين؛ في إشارة إلى أن أحد الأفلام المنافسة يتاح له 620 حفلة يوميا بينما يتاح لـ"أسد" 168 حفلة يوميا فقط، بفارق 452 حفلة يوميا.

وقال مصدر إن هناك إحساسا لدى فريق العمل بوجود توجيه للجمهور بصورة غير مباشرة لصالح أحد الأفلام، والاتفاق مع أصحاب دور العرض على عرض أحد الأفلام المنافسة بمفرده مقابل إعطائهم الإيراد بالكامل، كاشفا أن غرفة صناعة السينما سوف تدعو لاجتماع طارئ لبحث هذه القضية ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويتنافس في موسم العيد أربعة أفلام هي: "أسد" و"7 Dogs" و"الكلام على إيه" و"إذما".