السجن 15 عاما لرجل على خلفية هجوم فاشل استهدف حفل المغنية تايلور سويفت في فيينا

قضت محكمة نمساوية بسجن شاب إسلاموي يبلغ من العمر 21 عاما لمدة 15 عاما، على خلفية مخطط فاشل لاستهداف حفل للمغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت في فيينا عام 2024.

كما أُدين أيضا بتشكيل خلية إرهابية، وهو ما أُخذ في الاعتبار عند صياغة الحكم.

يُذكر أن المتهم الرئيسي، الذي تم تحديد هويته فقط باسم "بيران أ" التزاما بقوانين الخصوصية النمساوية، هو نمساوي ترجع أصوله إلى مقدونيا الشمالية.

واعترف بالتخطيط لتنفيذ هجوم في أغسطس 2024 داخل ملعب إرنست هابل في فيينا، وهو المكان الذي كان سيستضيف ثلاث حفلات لنجمة البوب الأمريكية ضمن جولتها "إيراس".

وقال مدعون إنه كان يعتزم تنفيذ مجزرة مستوحاة من الفكر الجهادي بحق معجبي سويفت باستخدام سكاكين وقنبلة.

وقد أُلقي القبض عليه قبل يوم واحد من الحفل الأول، عقب بلاغ من جهاز استخبارات أجنبي، ثم أُلغيت الحفلات الثلاث لاحقا.