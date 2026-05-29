الأمير تميم والرئيس ترامب يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة هاتفيا

استعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشدد الأمير، خلال الاتصال، على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كل الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

من ناحيته، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للدور الذي تضطلع به قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مشيدا بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة.

كما تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.