محمد صلاح: ضحيت بشبابي والأمر كان صعبا

وقال محمد صلاح في تصريحات مصورة: «عندما خرجت من مصر إلى أوروبا كان من ضمن أحلامي أن يشعر الناس أنني حققت شيئًا جيدًا، ويمكنهم رؤية ذلك وأن تكون رغبتهم تعلم شيئا منها».

وأضاف: «ضحيت بشبابي، لا يوجد ما هو أكثر من ذلك، ربما لم ير الناس ذلك لكن الأمر كان صعبًا، خاصة وأنك تضحي بلحظات شبابك والكثير من أجل أن تظهر بشكل جيد وكنت أتدرب مرتين أو ثلاثة في اليوم».

وتابع: «الحمد لله أنني تمكنت من أن أجعلكم تعيشون قصة خيالية، ربما الناس لم يفكرون في إنها قد تكون موجودة، ولا أنا شخصيا كنت أتوقع حدوثها».

وأتم: «لكننا عيشناها بأفضل طريقة ممكنة وفخور جدا بذلك، وأتمنى أن يتواجد في المستقبل من يتمكن من تحقيق ما حققته وأفضل من ذلك».