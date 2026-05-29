كريم حافظ: عدت للمنتخب بعد غياب 4 سنوات وأشكر حسام حسن

تحدث كريم حافظ لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن فوز الفراعنة على منتخب روسيا وديًا استعدادًا لبطولة كأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد، أحرزه اللاعب مصطفى زيكو، في المباراة التي أقيمت في التاسعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وقال حافظ في تصريحات على قناة أون سبورت: "لم أنضم لمنتخب مصر منذ 4 سنوات، وأشكر حسام حسن على الثقة، واجتهدت على مدار هذا الموسم".

وأضاف: "الجميع سعيد عقب الفوز على روسيا وديًا، ونسعى إلى تشريف مصر في بطولة كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية".

واختتم: " هدف زيكو أمام روسيا عالمي، وإن شاء الله يصبح هداف منتخب مصر في كأس العالم وهو هداف نادي بيراميدز".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إذ يفتتح مشواره بمواجهة بلجيكا، في سياتل، ثم نيوزيلندا، في فانكوفر، وإيران، في سياتل مُجددًا.