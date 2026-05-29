حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال عند مجرى نهر الليطاني برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، أن مجاهديه استهدفوا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة "زوطر الشرقية" جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر قناته على منصة "تيليجرام" قبل قليل، إن العملية نُفذت برشقة صاروخية عند الساعة 23:20 من مساء الخميس، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، إلى 3324 شهيدا و10027 جريحا، بحسب مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية، في حين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة الذي بدأ في 16 أبريل وتم تمديده في 15 مايو الجاري لمدة 45 يوما.

وواصلت إسرائيل، الخميس، تصعيدها ضد لبنان، لتستهدف كل مناطق الجنوب وصولا إلى استهداف شقة سكنية في الشويفات على تخوم بيروت، وهزت سلسلة غارات متلاحقة مناطق الجنوب لاسيما مدينة صور ومحيطها، بينما اتسعت دائرة الاستهداف لتطال فجرا مدينة صيدا وجنوب لبنان، لتوقع 14 شهيدا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.