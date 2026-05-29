العاهل السعودي يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

تكفّل ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1447هـ، البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن البرنامج يضم الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتهم والمسلمين الجدد.

وتأتي هذه اللفتة امتدادًا لعناية القيادة بضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على توفير كل ما يعينهم على أداء مناسكهم، ويجسد نهج المملكة الراسخ في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحجاج والمعتمرين.

وأوضح ذلك وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدا أن تكفّل خادم الحرمين الشريفين بنفقات الهدي يأتي امتدادًا لعطائه السخي واهتمامه الدائم بأحوال المسلمين المستضافين في البرنامج من مختلف دول العالم.