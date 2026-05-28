مصطفى بكري يوجه رسالة لترامب بعد تهديداته لعمان: اخرج من المستنقع الإيراني أولا

استنكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خزانته سكوت بيسنت، ضد سلطنة عمان.

وقال عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء الخميس: "بعد بلطجة ترامب وتهديداته، وزير الخزانة الأمريكي يوجه تهديدا جديدا لسلطنة عمان بأن واشنطن ستستهدف بكل حزم أي جهات ضالعة في فرض نظام رسوم العبور في مضيق هرمز، ويهدد بالمعاقبة أي شركاء متعاونين.. هذه بلطجة القوة، والسؤال: أين جامعة الدول العربية، أين الأمة، أين المنظمات الدولية والإقليمية؟!".

وتساءل "إلى متى سيظل التفرد بنا الواحد تلو الآخر.. لقد حل قانون البلطجة محل القانون الدولي، وأصبحنا نعيش في غابة يحكمها ذئب واحد، فهل نستسلم أم نتكاتف لنحمي أوطاننا وشعوبنا، فالقادم أصعب، وانتظروا ما هو أخطر".

وأكد أن حضارة سلطنة عمان التي "لا يعرفها ترامب ووزير خزانته"، تمتد لأكثر من 5 آلاف عام قبل الميلاد، لافتا إلى أنها تحولت في القرنين السابع عشر والتاسع عشر إلى إمبراطورية بحرية امتدت من سواحل شرق إفريقيا وزنجبار إلى أجزاء من باكستان والهند لتصبح قوة بحريه تنافس أوروبا وتطرد البرتغال من المنطقة، كما عرفت التسامح الديني والانفتاح الحضاري قبل ولادة أمريكا بقرون.



وأكد أن عمان باتت جسرا للحوار الإقليمي ونموذجا للاستقرار في الخليج، ومركزا تراثيا وثقافيا له حضوره وعمقه التاريخي.

وقال: "سؤالي لترامب وأذنابه: ما هو عمر أمريكا ، وما هي حضارتها وقيمها، وهل تحترم القانون الدولي أم تعصف به، عليك أن تقارن بين ثقافة (إبستين) وحضارة الخمسة آلاف عام قبل الميلاد قبل أن تتكلم وتهدد بالعقاب وتتدخل في شئون دولة عربية مستقلة، ولها تاريخها وحضارتها"!".

واختتم بتوجيه نصيحة لترامب، قائلا: "أنصح ترامب، قبل أن تهدد عمان وتمارس ضغطك على المملكة العربية السعودية وقطر، اخرج من المستنقع الإيراني أولا، وبعد ذلك مارس هوايتك في التهديد الفشنك".

وهدد ترامب مسقط بعمل عسكري ضدها إذا دخلت الدولة الخليجية في شراكة مع إيران في فرض سيطرة مشتركة على مضيق هرمز، وقال إن على عُمان أن "تحسن التصرف" وإلا فإنه "سينسفهم"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا سيقبل باتفاق قصير الأمد يسمح لطهران ومسقط بالتحكم بالممر المائي.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا، مشيرا في هذا الصدد إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع السفير العماني في واشنطن صباح يوم الخميس، والذي أكد له "عدم وجود أي خطط لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز".