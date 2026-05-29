المقاومة الإسلامية في العراق ترفض تسليم السلاح

أعلن أبو مهدي الجعفري الناطق العسكري باسم المقاومة الإسلامية في العراق "سرايا أولياء الدم"، اليوم الخميس، أنه لا تسليم للسلاح ومستعدون للمقاومة والتضحية حتى انتهاء الاحتلال الأمريكي للعراق.

وقال الجعفري، في بيان صحفي "كلُّ عامٍ والوطنُ بخير، ما دام فيه حُرّاسٌ ودماءُ شهداء ورجالٌ مستعدّون للتضحية".

وأضاف: "لا تسليمَ للسلاح، ولا حديثَ عن الطمأنينة، قبل أن يُرفع الظلم وينتهي الاحتلال للعراق".

وذكر "الأوطان لا يحرسها العابرون، وللمقاومة رجالٌ أوفياء يحمون العراق في كل المحن وموقفنا ثابت وقرارنا المقاومة".

وخول الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رئيس التيار الشيعي الوطني اليوم الخميس قيادات من التيار لإكمال إجراءات انفصال قوات سرايا السلام الجانب العسكري في التيار الشيعي الوطني خلال أسبوع واحد.

وكلف الزعيم الشيعي في تعميم وزع اليوم كل من حيدر الجابري مدير المكتب الخاص للتيار الوطني الشيعي وأبو دعاء العيساوي المستشار العسكري والمعاون الجهادي تحسين الحميداوي الاشراف على عملية التسليم خلال عيد الغدير الاغر الأسبوع المقبل وإكمال إندماح الجانب المدني مع تشكيل البنيان المرصرص بالتنسيق مع الجهات الرسمية.