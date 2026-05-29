الجيش الإيراني: أصوات الانفجارات بجهة البحر ناتجة عن طلقات تحذيرية للسفن في مضيق هرمز

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء نقلا عن مركز قيادة وتحكم الدفاع الجوي للجيش، بأن مصدر أصوات الانفجارات التي سُمعت مؤخرًا قادمة من جهة البحر ترتبط بتبادل لإطلاق النار.

وقال مركز قيادة وتحكم الدفاع الجوي للجيش: "حتى هذه اللحظة، لم يقع أي انفجار في بندر عباس، وليس لدينا أي تقارير بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "مصدر الانفجارات قادم من البحر ويرتبط بتبادل إطلاق النار كتحذير للسفن المخالفة في مضيق هرمز".

وقبل قليل، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بإطلاق القوات المسلحة الإيرانية صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة قبل لحظات.

وأشارت إلى أنه "لم تتضح بعد الأهداف الدقيقة لهذه الصواريخ، لكن بعض المصادر تشير إلى إمكانية الاشتباك في مياه الخليج العربي".

ونفت وكالة "فارس"، بناء على تحقيقات ميدانية أجرتها، ما أفادت به بعض وسائل الإعلام حول وقوع انفجارات في محافظتي بوشهر وهرمزجان، مؤكدة عدم وقوع أي انفجارات في هاتين المحافظتين حتى هذه اللحظة.

وقالت: "هذا الصباح، وبعد عدوان العدو على المناطق الشرقية من بندر عباس، استهدفت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية قاعدة انطلاق هذا العدوان".

وقبل ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" عن تقارير ميدانية بسماع أصوات إطلاق نار في محيط بندر عباس ومضيق هرمز، موضحة أن هذه الأصوات توحي "باحتمالية إطلاق البحرية الإيرانية طلقات تحذيرية باتجاه سفن معينة".