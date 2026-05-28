الأرصاد: طقس الجمعة حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة نهارا طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء، أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس: معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الجديدة 32 20

6 أكتوبر 32 19

بنها 31 20

دمنهور 29 19

وادي النطرون 32 20

كفر الشيخ 30 19

بلطيم 29 19

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 31 20

طنطا 30 19

دمياط 28 18

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 33 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 28 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 18

كاترين 27 14

الطور 30 23

طابا 29 19

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 33 23

الإسكندرية 27 19

العلمين 26 17

مطروح 25 17

السلوم 26 16

سيوة 33 19

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 22

مرسى علم 34 24

الشلاتين 37 25

حلايب 35 26

أبو رماد 36 26

مرسى حميرة 35 25

أبرق 34 24

جبل علبة 34 25

رأس حدربة 33 26

الفيوم 33 19

بني سويف 34 19

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 34 23

قنا 38 23

الأقصر 37 22

أسوان 37 21

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 37