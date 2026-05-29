حزب الله: نفذنا 19 عملية ضد جنود وآليات جيش الاحتلال وحققنا إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ 19عملية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ردًا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين وتدمير القرى الجنوبية والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

وقال في بيان عبر قناته بـ "تيلجرام" صباح الجمعة، إن العمليات بدأت في الساعات الأولى من ليلة الخميس باستهداف تجمعات لآليات العدو في بلدات القصير ثم العديسة تلاها زوطر الشرقية، ثم القنطرة وذلك بالرشقات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية.

ولفت إلى استهداف مبنى قيادة سرية المدرعات في زوطر الشرقية بصاروخ ثقيل عند الساعة 04:30 صباحا، بالإضافة إلى استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، واستهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عرب اللويزة بمسيّرة انقضاضيّة.

وذكر أن المقاومة نجحت في تحقيق إصابات مؤكدة عبر استخدام محلقات "أبابيل" الانقضاضية، بعد أن استهدفت آلية من نوع "نميرا" في بلدة القنطرة، ودبابتين من طراز "ميركافا" في زوطر الشرقية.

كما نوه إلى استهداف موقع "بلاط" المستحدث بصاروخ نوعي، وقصف تجمعات جنود في بلدة رشاف وتكرار قصف تجمعات البياضة للمرة الثانية بقذائف المدّفعيّة، إلى جانب استهداف تجكعات الاحتلال في بلدة شمع بقذائف المدّفعيّة.

وأشار إلى استهداف تجمع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة وعند أطراف بلدة يحمر الشقيف برشقة صاروخيّة، بالإضافة إلى موقع المالكيّة بمسيّرة انقضاضيّة.

وشدد أن عملياته استمرت حتى وقت متأخر من ليل الخميس، كان آخرها استهداف تجمع عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصلية صاروخية.

وأكد أن المقاومة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها، خاصة مع "تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه"، مشيرا إلى أن هذه العمليات هي "أقل الواجب" للجم الاحتلال ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة التي تهدد الدولة اللبنانية شعبا ومقاومة.