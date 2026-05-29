قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب "قد يؤيد الاتفاق مع إيران"، لافتا إلى أن "من الواضح أن ذلك لا يزال قيد التحديد" حتى الآن.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن هناك خلافات لا تزال مع الجانب الإيراني تتعلق بملفات التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وأشار إلى أن "من الواضح للغاية أن الإيرانيين يريدون اتفاقا ويرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز"، مؤكدا في الوقت ذاته: "نحن نريد أن يقوموا بذلك".

ونوه إلى أن المفاوضات مع إيران "أحرزت الكثير من التقدم"، ولكن هناك حالة من "الأخذ والرد" بشأن بعض بنود مسودة الاتفاقية الحالية.

وشدد أن "من الصعب تحديد" الموعد الدقيق لتوقيع الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى "أننا لم نصل إلى اتفاق مع إيران بعد؛ ولكننا قريبون جدا، فالوضع قد شهد تحسنا ملموسا مقارنة بما كان عليه قبل 5 أو 6 أسابيع".

وكشفت مصادر لشبكة "سي إن إن"، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوقع عليه بعد، في ظل استمرار حالة التوتر التي تخيم على المنطقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنودا تتعلق برفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، بما في ذلك الملاحة غير المقيدة للسفن ورفع الحصار الأمريكي، على أن تبدأ فترة مفاوضات مدتها 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسئولين أمريكيين أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مبدئية مدتها 60 يوما، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.