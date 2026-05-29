تشيلسى يحسم موقفه من ضم مدافع ليفربول

حسم نادى تشيلسى الإنجليزى موقفه بشأن التعاقد مع المدافع الفرنسى إبراهيما كوناتى، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت فى وقت سابق إلى وجود اهتمام من جانب تشيلسى بضم كوناتى فى صفقة انتقال حر، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن مصادر داخل النادى اللندنى نفت وجود أى مفاوضات مع المدافع الفرنسى فى الوقت الحالى.

وأوضحت الصحيفة أن كوناتى لا يزال يدرس العروض والخيارات المتاحة أمامه، فى ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته، أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.